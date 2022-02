Tennis de table (Pro A). Caen prend la tête du championnat après sa victoire sur Rouen

Il est le seul club caennais en haut du panier… Le Caen TTC se déplaçait à Rouen pour la 13e journée de Pro A (en avance) mardi 22 février. Un derby qui sentait la poudre, puisque la tête de la Pro A se destinait au vainqueur. Pourtant mené 2 matchs à 0, le Caen TTC a retourné la situation, en gagnant 3-2. Ils prennent ainsi la tête, deux points devant Rouen, Angers et La Romagne.

Le match

En ouverture, le vétéran Robert Gardos a su faire les petites différences pour disposer d'un Antoine Hachard accrocheur, et donner l'avantage aux hôtes (3-1). Adam Szudi a ensuite offert le break aux locaux contre Wang Yang, qui n'est jamais entré dans le duel (3-0).

Après la pause, Stéphane Ouaiche s'est rapidement offert une victoire tranquille contre Adrien Rassenfosse, évitant ainsi une défaite 3-0 des visiteurs. Wang Yang a su se réveiller et retourner la situation contre Robert Gardos (1-3). Il ne restait plus qu'un match pour départager les deux équipes normandes. Un Antoine Hachard express et euphorique s'est ainsi envolé contre Adam Szudi (0-3). Le Caen TTC s'est offert une victoire aussi importante symboliquement, que sportivement.

La stat' : 5

Cette victoire renversante lors du derby permet au Caen TTC de remporter une cinquième victoire de suite. La dernière défaite date de deux mois, contre Cergy-Pontoise.

La fiche

Rouen - Caen : 2-3

R.Gardos (n°2) bat A.Hachard (n°26) 3-1 (11-7, 7-11, 11-9, 11-8)

A.Szudi (n°13) bat W.Yang (n°4) 3-0 (11-7, 11-5, 11-8)

A.Rassenfosse (n°87) perd S.Ouaiche (n°29) 3-0 (11-4, 11-9, 14-12)

R.Gardos (n°2) perd W.Yang (n°4) 3-1 (2-11, 12-10, 11-7, 11-8)

A.Szudi (n°13) perd A.Hachard (n°26) 3-0 (11-4, 11-6, 11-8)

Prochain rendez-vous

Place à la trêve pour les deux équipes, qui ne rejoueront que le mardi 29 mars.

Caen recevra Saint-Denis à 19 heures, alors que Rouen jouera à Hennebont à 19 h 30.