Nouveauté. Camila Cabello et Ed Sheeran : nouveau duo pour le tube de l'été 2022 ?

Bam Bam, le nouveau titre annoncé par la chanteuse Camila Cabello en duo avec le chanteur de Shape of you Ed Sheeran, est attendu pour le 4 mars.

C'est la deuxième fois que l'ex-Fifth Harmony et Ed Sheeran vont partager la chansonnette, puisqu'on avait pu les entendre sur South of the Border en 2019, avec Cardi B, pour l'album No.6 Collaborations Project de l'artiste britannique.

À dix jours de la sortie du single, l'artiste a déjà dévoilé un premier extrait sur son compte Tik Tok. Il s'agira d'une version latino Don't Go Yet et qui laisse peser une certaine ambiance sonore qui reflète de son troisième album Familia.

Pratique. Les deux stars internationales ont rassemblé 215 millions de vues sur YouTube sur leur dernier titre ensemble "South of the Border" en 2019 avec Cardi B. Leur prochain titre s'annonce comme un des grands événements musicaux de l'année 2022.