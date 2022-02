Ukraine. Donbass, la présidente de France/Ukraine en Normandie témoigne

"Ce n'est pas l'annexion de deux provinces, c'est la troisième guerre mondiale en Europe et ça fait huit ans que ça dure". Oléna Mistal, présidente de l'association France-Ukraine en Normandie dirige des écoles en région parisienne, ainsi qu'à Bagnoles-de-l'Orne. De jeunes Ukrainiens y apprennent le français au travers de l'art, en fréquentant les lycées locaux. Après l'intervention télévisée de Vladimir Poutine, elle se dit "soulagée que le monde découvre enfin la réalité, beaucoup d'Ukrainiens ont dû déserter l'est de leur pays où il n'y a désormais plus que des partisans russes". Elle est en revanche très inquiète pour sa famille qui est encore en Ukraine, où elle garde aussi de nombreux amis. "Les gens nous demandent d'adopter leurs enfants en cas de drames s'il y a des bombardements sur Kiev", témoigne-t-elle, affirmant qu'en Ukraine de par la guerre on dénombre déjà plus de deux cents orphelins et quatorze mille morts. "Pourquoi le monde ne se mobilise pas pour l'Ukraine comme il l'a fait pour la Syrie ou pour l'Afghanistan ?", interroge-t-elle.

Ecoutez ici Oléna Mistal: Impossible de lire le son.