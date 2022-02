Port-en-Bessin-Huppain. Des travaux sur l'avant port pour sécuriser l'amarrage des bateaux 

Le département du Calvados a annoncé ce mardi 22 février qu'un chantier de réaménagement de l'avant-port de la ville de Port-en-Bessin-Huppain allait débuter lundi 28 février pour une durée de trois mois. L'objectif de ces travaux vise à sécuriser l'amarrage des bateaux de pêche et permettre d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. "Ces équipements contribueront également à améliorer les conditions de travail des professionnels de la pêche, la sécurité des personnels lors de l'embarquement et du débarquement. Les aménagements vont permettre d'accueillir une dizaine de bateaux de pêche d'une longueur de 10 mètres maximum ainsi que la vedette de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)", indique le département. Le coût total du chantier s'élève à un montant de 595 000 € dont 256 000 € pris en charge par le Département du Calvados et 253 800 € financés par le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche FEAMP et 84 600 € apportés par la Région Normandie au titre des équipements pour la pêche.