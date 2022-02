Evènement. Le Calvados prépare sa venue au Salon de l'Agriculture

C'est un temps fort à ne pas manquer. Le Salon International de l'Agriculture aura lieu du 26 février au 6 mars, au Parc des Expositions de Versailles. De nombreux exposants seront présents sur le marché du Calvados. Sébastien Windsor, Président de la Chambre Régionale d'agriculture de Normandie et de Saveurs de Normandie est confiant : "cette année est très particulière, à l'aube d'une période électorale, il est essentiel de sensibiliser nos élus à l'agriculture et au travail normand en particulier." Cette année, l'accent sera donné en particulier à l'aide au bien-être animal, au confort des agriculteurs et au développement des circuits courts, à la promotion des fermes d'avenir et à l'amélioration de la qualité sanitaire des élevages. Le SIA 2022 fera également place à l'innovation avec les fibres végétales comme le chanvre ou le lin. "Le SIA est un des meilleurs moyens de mettre en contact direct agriculteurs et consommateurs", a indiqué Jean-Marie Lenfant, Président de la Commission Filières des Chambres d'agriculture de Normandie.