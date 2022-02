Tempête Franklin. Le palais de justice de Rouen victime des vents violents

La surprise a été grande lundi 21 février au matin pour les Rouennais de passage devant l'édifice datant du XVe siècle. Plusieurs de ses pierres se sont effondrées au niveau de la rue aux Juifs suite aux forts coups de vent qui ont frappé, la veille, la capitale normande. Heureusement, l'incident n'a pas fait de blessé.

Étonnement des habitants

Smartphone à la main, certains veulent immortaliser l'instant et d'autres, les yeux vers le ciel, s'inquiètent de la solidité des pinacles. Une des flèches de l'édifice menace, en effet, de s'effondrer. Les piétons discutent ainsi de l'état du Palais de justice tandis que les commerçants sont plutôt préoccupés par le blocage de la rue et le manque de passage des clients. "Déjà j'attends ma livraison, elle ne pourra pas passer, ça bloque le passage et les gens pensent que la rue est fermée", raconte par exemple Alexandra, commerçante de la rue aux Juifs.

Réaction Impossible de lire le son.

Finalement le périmètre de sécurité a été levé en début de soirée et la rue rendue aux piétons après plusieurs travaux de mise en sécurité des pinacles et gargouilles.