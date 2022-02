Place du commerce. Nouveautés en centre-ville de Rouen

Le dynamisme du commerce est toujours d'actualité dans le centre-ville de Rouen. Trois nouvelles boutiques ont tout récemment ouvert leurs portes, dont une adresse culte pour les gourmands.

Un rendez-vous de gourmand

C'était historiquement un lieu dédié à la pâtisserie, en plein hypercentre rouennais. Et cela le redevient. La célèbre maison Vatelier s'est installée rue des Carmes et propose des délices sucrés, qui sont tout réalisés sur place. À quelques encablures de là, Zenavelo permet de diversifier un peu plus l'offre de vélos sur l'agglomération avec des deux-roues importés de Belgique et du Pays-Bas par un passionné. La rue Cauchoise, de son côté, reprend des couleurs avec La Boutique, qui propose des créations dans des domaines très variés : idéale pour trouver l'inspiration pour son intérieur ou encore des idées cadeaux.

