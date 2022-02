[Enquête] Rouen. La réparation navale, cœur de l'activité du port de Rouen

Il peut soulever des bateaux de 10 000 tonnes, de 150 mètres de long et de 30 mètres de large. Le dock flottant du port de Rouen est une mégastructure unique en Normandie, unique aussi sur la Seine. Il en existe trois en France, à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et à Dunkerque dans le Nord mais c'est bien à Rouen que la tradition de la construction et de la réparation navale est ancrée. "Il y a toujours eu cette tradition tout le long de la Seine, au Havre ou au Trait. Ces chantiers sont quasiment tous fermés. Nous avons conservé cette activité puisque nous avons deux dragues qui tournent en permanence à réparer", explique le directeur territorial Haropa Port Rouen, Pascal Gabet.

Le dock flottant permet d'effectuer les réparations sur ces deux bateaux qui sont très sollicitées qui entretiennent le chenal de la Seine, "Ça coute très cher de draguer un fleuve pour pouvoir lui donner un gabarit maritime. On optimise les coûts en faisant les réparations chez nous".

Bacs et vedettes de la police portuaire sont réparés au port

Et avec une belle voie navigable, viennent les navires et de possibles clients : "près de 4 000 bateaux fluviaux circulent à Rouen chaque année. Ces embarcations peuvent aussi être intéressées par des réparations", ajoute Pascal Gabet. Les bateaux de petite dimension comme les vedettes de la police portuaire sont elles aussi réparées et mises au sec directement sur les quais. Les équipes de réparation navale à Haropa Port s'occupent principalement de la flotte du port de Rouen et des bateaux-logement, ces péniches qui longent les quais de Seine. Le dock flottant accueille les grands bateaux, ils sont maintenus par des cales sur le radier. "Le plus impressionnant, c'est le remorqueur : quand on le voit au-dessus de l'eau, il paraît petit puis quand on le voit au sec et la taille de son l'hélice à l'arrière, c'est très grand !" raconte Dany Guiniot, dock master. Autre gros contrat, celui des huit bacs qui permettent de traverser les rives de la Seine. Ces bateaux de grande envergure, notamment celui du Duclair, sont eux aussi entretenus sur le dock flottant au moins jusqu'au mois prochain. Le contrat entre Haropa Port et le département de la Seine-Maritime qui assure la gestion de la flotte des bacs se termine fin mars, un nouvel appel d'offres est en cours.

L'acquisition du nouveau dock flottant pour un coût de 8 millions s'est faite avec l'appui de l'État et des collectivités. Le transport et les travaux ont coûté plus cher que le rachat du dock. 10 millions d'euros ont été nécessaires pour sa remise en état et l'arrivée au port de Rouen en septembre 2021 (lire par ailleurs). Certaines parties étaient atteintes "par la corrosion, il a fallu remplacer les tôles à l'avant du bateau, au niveau du radier", explique Matthieu Bertin, responsable de la maintenance des moyens nautiques du port. Il aura fallu 28 000 litres de peinture pour recouvrir les 27 800 m2 de surface du dock en travaux. Il entrera en service début 2023. En attendant, le dock flottant livré à la France il y a 95 ans est toujours en activité.