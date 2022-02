Caen. Les Caennais coulent à Mulhouse et se mettent en mauvaise position

Ce dernier match de la première phase aurait pu avoir peu d'importance. Mais le calendrier leur a fait jouer un adversaire direct, Mulhouse, pour un match capital. Malheureusement, leur manque d'agressivité leur coûte très cher, entre une première phase qu'ils ne finiront pas premier, et une deuxième qu'ils entameront avec un bilan négatif.

Le match

Les Caennais ont pourtant mis la main sur le jeu intérieur, afin de bien placer Florian Thibedore (8-15, 7'). Sauf qu'ils sont progressivement retombés dans leurs travers, et Grebongo puis Mackey Jr en ont profité pour faire recoller Mulhouse (18-18, 10'), avant de leur donner l'avantage (37-30, 20'). Pourtant, les Normands ont réagi de la meilleure des manières grâce à leur attaque, en feu après la pause (47-55, 27'). Or leur irrégularité les met de nouveau en échec face aux paniers (60-55, 34'). Et malheureusement, ce sont les locaux, portés par Diehl, qui se sont envolés, alors que les visiteurs sont bien trop peu montés au rebond vendredi (77-69, 40').

La stat' : 20

Les Cébécistes ont laissé 20 rebonds offensifs à leurs adversaires alsaciens. Bien trop de ballons donnés pour arriver à mettre en échec leurs hôtes.

La fiche

Mulhouse-Caen : 77-69 (18-18, 19-12, 13-25, 27-14). 2 000 spectateurs.

Mulhouse. Départ : Mensah 6, Serrano Marivela 11, Durand 7, Ndoye 4, Mackey Jr 16 ; banc : Skoczylas, Diehl 13, Grebongo 11, N'Dir 9 ; non entré en jeu : Taczanowski ; entraîneur : Terrick Nerome.

Caen. Départ : Bracy-Davis 7, Thibedore 21, Noel 5, Romain 2, Diame 7 ; banc : Igbanu 5, Pope 6, Saumont 4, Ona Embo 12, Wiscart Goetz ; non entré en jeu : Loubaki ; entraîneur : Fabrice Courcier.

Le bilan

Le total de 19 victoires pour 7 défaites qui leur permet de terminer à la deuxième place de la poule, derrière Le Havre, aurait pu sembler être un excellent bilan. Mais les 5 défaites subies contre les quatre autres membres du Top 5 pèsent très lourd dans la balance qu'aura le CBC lors de la deuxième phase, qu'ils entameront à la 8e place (sur 10).