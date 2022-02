Hockey sur glace (D1). Contre Tours, les Drakkars craquent devant un mal classé

Caen et Tours s'affrontaient jeudi 17 février, pour un match de janvier reporté à cause de la Covid-19. Après avoir remonté un débours de deux buts, les Caennais ont craqué au bout des prolongations (2-3) face à l'avant-dernier du championnat.

Le match

Les Normands ont plutôt bien entamé la rencontre sans pour autant s'offrir d'occasions franches (0-0, 20'). À l'inverse, c'est Tours qui a su être décisif en premier avec Mattson (0-1, 24') avant que Bourgaut ne leur offre le break, laissé bien seul devant Quéméner (0-2, 26'). Heureusement, l'indéboulonnable Félix Chamberland a permis à Caen de rester au contact (1-2, 39' et 40').

Les Drakkars se sont de nouveau offert les meilleures occasions et ont mis la pression sur la cage de Fontaine. Il a fallu attendre l'avant-dernière minute pour voir Kévin Tassery trouver l'espace au sol et provoquer une prolongation (2-2, 59' et 60'). Mais à la suite d'une bagarre provoquée par une faute tourangelle, Caen s'est injustement trouvé en infériorité. Cela a coûté extrêmement cher, puisque Mattson a trouvé l'espace pour battre le portier caennais (2-3, 65').

Le Flop : le manque de tranchant offensif

Les Caennais ont de nouveau manqué de vice devant le but dans les moments importants. Beaucoup de gâchis dans les passes, mais aussi dans le dernier geste, ont privé les locaux de la victoire.

La stat' : 3

C'est la troisième défaite de suite des Caennais, après une série de six victoires. Faut-il s'inquiéter ? Réponse de Luc Chauvel, l'entraîneur des Drakkars.

La réaction

Réaction de Luc Chauvel Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Tours : 2-3 (0-0, 1-2, 1-0. Prl. : 0-1). 900 spectateurs.

Caen : Buts : F.Chamberland (38'16, ass. G.Cerkovnik et M.Virtanen, double supériorité numérique), K.Tassery (58'07, ass. L.Benoit et E.Alvarez). Pénalités : 82'. Entraîneur : Luc Chauvel.

Tours : Buts : L.Mattson (23'23, ass. J.Safar), P.Bourgaut (25'54, ass. M.Ayotte et P.Bushbacher), L.Mattson (64'19, ass. M.Ayotte, supériorité numérique). Pénalités : 37'. Entraîneur : Franck Spinozzi.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars se déplaceront à Brest, qui les devance au classement, ce samedi 19 février à 20 heures.