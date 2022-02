Votre horoscope signe par signe du samedi 26 février

Bélier

Votre bonne humeur et votre enthousiasme vous permettent de dialoguer de manière constructive. Votre entourage apprécie votre comportement !

Taureau

Vous commencez à avoir beaucoup de choses à faire, les responsabilités s'accumulent. Vous pourrez vous disputer avec quelqu'un de proche

Gémeaux

Dans tous les domaines de votre vie, vous prenez de bonnes décisions, vous gérez mieux vos acquis et vous gardez la forme.

Cancer

Vous avez peut-être l'impression d'être dans l'ombre de quelqu'un. Cela vous laisse un petit goût amer.

Lion

Votre créativité est en hausse. Profitez-en pour réorganiser votre planning selon vos vraies aspirations

Vierge

Voilà une journée un peu étrange. Amour et travail s'emmêlent les pinceaux !

Balance

Vous vous penchez sur votre épanouissement personnel avec justesse. Un peu d'égoïsme est nécessaire !

Scorpion

Aujourd'hui, vous mettez en avant vos qualités de cœur. N'oubliez pas que vous avez, déjà, de lourdes tâches à assumer.

Sagittaire

Vous avez l'occasion de vous consolider définitivement, que ce soit financièrement, socialement, professionnellement ou affectivement.

Capricorne

Si d'ores et déjà, vous avez le sentiment que la journée commence très fort, temporisez le plus possible.

Verseau

Vous voilà un peu susceptible, tout le monde marche sur des œufs pour ne pas avoir à subir vos mouvements d'humeur.

Poissons

Tout va très vite aujourd'hui, vous serez assailli de demandes en tout genre. Ne dites pas oui à tout le monde.