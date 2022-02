Politique. Nicolas Bay quitte le RN, réactions de ses collègues manchois

"Je ne suis pas vraiment surpris, mais c'est dommage", indiquait ce jeudi 17 février Olivier Pjanic, quelques heures après l'annonce du départ de Nicolas Bay vers les rangs de Reconquête. Le maire de la petite commune de Notre-Dame-de-Livoye siégeait aux côtés du désormais ex-leader de l'opposition RN à la région.

Olivier Pjanic, conseiller régional RN Impossible de lire le son.

C'était aussi le cas de la patronne du RN de la Manche, Marie Françoise Kurdziel, "attristée par ce départ" qu'elle n'a, au contraire d'Olivier Pjanic, "pas vu venir". Selon elle, Nicolas Bay "aurait dû partir il y a six mois, là c'est trop proche de l'élection et ça risque de créer beaucoup de chamboulements".

Marie Françoise Kurdziel, conseillère régionale RN Impossible de lire le son.

Les élus manchois précisent qu'ils continuent de soutenir leur candidate et qu'évidemment, Nicolas Bay ne pourra plus siéger à leurs côtés dans l'hémicycle régional, dont la prochaine assemblée plénière est prévue le 14 mars. D'ici là, on saura si d'autres conseillers régionaux, élus sous la bannière bleu marine, auront décidé de déserter les rangs du principal groupe d'opposition de la région.

Olivier Pjanic, conseiller régional RN Impossible de lire le son.

