Musique. Louise Attaque fête les 25 ans de son premier album !

En avril 1997, un tout jeune groupe débarquait dans le paysage musical français et allait marquer le pays de son empreinte. L'album Louise attaque fait en effet partie des 10 meilleures ventes d'albums en France de tous les temps ! Pour les 25 ans de ce grand succès, le groupe a décidé de faire un concert événement à Paris : un concert qui sera gratuit et qui va durer de 11 heures à 21 heures ! Ils vont enchaîner six fois de suite les titres de cet album à l'Élysée Montmartre, le 26 avril prochain.

Les réservations pour ce concert gratuit sont déjà complètes, mais rassurez-vous, le groupe prévoit de diffuser sa prestation de 19 heures, en livestream, pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'être là. Encore une fois gratuitement.

L'album sera réédité le 15 avril, vous trouverez, en plus des 14 chansons initiales, de nouvelles chansons et un disque live de concerts enregistrés en 1997 et 1998.