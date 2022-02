Tennis de Table (Pro A). Le Caen TTC recrute Kirill Skachkov, 47e joueur mondial

Le Caen TTC réalise un très joli coup pour son avenir. Le Russe Kirill Skachkov, 47e joueur mondial, rejoint le club en septembre 2022. Il évolue actuellement à Jura Morez, champion de France 2021 et vice-champion de France en 2019. Classé 16e au national, Kirill Skachkov a aussi été quart de finaliste aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.

Il remplace Niagol Stoyanov

Sous les couleurs caennaises, il sera entouré d'Antoine Hachard, qui a prolongé pour deux saisons supplémentaires, Stéphane Ouaiche et Wang Yang, à qui il reste un an de contrat. Seul Niagol Stoyanov, qui avait participé à la montée en Pro A, ne fera plus partie de l'effectif la saison prochaine.

Le club affiche clairement ses ambitions : devenir champion de France.