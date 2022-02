Caen. Nouvel an, Saint Valentin… Cette discothèque rattrape le temps perdu

Les pistes de danse des boîtes de nuit vont de nouveau accueillir des fêtards à partir de ce mercredi 16 février. Depuis plus de deux mois, ces établissements de nuit étaient fermés en raison de la pandémie. Pour rattraper le temps perdu, la discothèque Le 32, à Caen, propose des soirées thématiques : "On n'a pas pu faire la soirée du réveillon du nouvel an pour la deuxième année consécutive puisqu'on était fermés, donc on a décidé de fêter la soirée du 31 décembre malgré le fait qu'on soit le 16, pour cette réouverture", détaille Jean-Baptiste Jautée, le gérant. Au programme : confettis, ballons, "tout ce qu'on aurait pu prévoir pour une soirée le 31".

Pour cette soirée, déjà cent personnes ont réservé, pour une capacité d'accueil de 300 personnes, qui ne pourront rentrer qu'à condition d'avoir leur pass vaccinal.

Les amoureux auront également le droit à leur moment, avec une soirée Saint Valentin prévue samedi 19 février : "À cette occasion, on fera gagner un repas pour deux personnes au restaurant Le Bistrot basque juste à côté."