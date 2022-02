Normandie. "Les Métiers en tournée", rendez-vous itinérant autour de l'orientation

Collégiens, lycéens, étudiants et même adultes en reconversion professionnelle : c'est un large public que visent la Région Normandie et son Agence de l'orientation et des métiers, qui lancent Les Métiers en tournée. Cette opération se déroulera du mardi 22 février au mercredi 1er juin, dans huit villes de Normandie, pour valoriser les filières professionnelles régionales.

Sur chaque ville, le public retrouvera des animations ludiques et pédagogiques pour en savoir plus sur différents métiers et construire un parcours professionnel. En extérieur, des véhicules de démonstration seront présents (camions de pompiers, véhicules de l'armée, de mécanique…). L'Agence de l'orientation proposera une dizaine de pôles métiers, notamment un pôle santé/social, avec un escape game digital et un pôle industrie, pour découvrir, entre autres, les métiers de l'agroalimentaire, en réalité virtuelle.

Le coup d'envoi de cette tournée sera donné les mardi 22 et mercredi 23 février à Fécamp, à la salle Jean Bouin et au gymnase Tony Parker. L'entrée sera gratuite.

Les dates de la tournée

- mardi 22 et mercredi 23 février à Fécamp

- mardi 1er et mercredi 2 mars à Dieppe

- mardi 8 et mercredi 9 mars à Lillebonne

- du jeudi 24 au samedi 26 mars à Caen

- mardi 5 et mercredi 6 avril au Havre

- mardi 10 et mercredi 11 mai à Alençon

- mercredi 25 mai à Lisieux

- mardi 31 mai et mercredi 1er juin à Saint-Lô