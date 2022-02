Calvados. Ils volent des motos pour faire du rodéo urbain

Samedi 12 février, deux personnes ont été placées en garde à vue après avoir volé des motos et fait du rodéo urbain dans l'agglomération de Caen.

À 16 h 30 ce jour-là, un habitant de Mondeville a appelé le commissariat de Caen pour indiquer que son garage avait été cambriolé et sa moto-cross 450 cm3, de marque KTM, volée. L'engin étant équipé d'un tracker, le propriétaire pouvait suivre sa progression. Un équipage de la BAC et un binôme de motards de la formation motocycliste de la police nationale du Calvados se sont alors mis sur la piste de l'objet volé. La moto a été repérée à Mondeville, en provenance de Cagny, suivie d'une Yamaha de même cylindrée. "L'une des deux motos, conduite par un individu démuni de casque, faisait des roues arrière dans le flot de la circulation", précisent les policiers. Le pilote a franchi des feux au rouge et des stops, et a circulé sur les voies du tramway à contresens. Les deux motards ont finalement été interceptés, l'un dans le quartier de la Guérinière au sud de Caen, l'autre à Fleury-sur-Orne.

L'un, mineur, est convoqué devant le juge des enfants, tandis que l'autre, majeur, a écopé d'une CRPC (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), tous deux pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique et refus d'obtempérer.

La seconde moto avait été volée à Bayeux, début février. Les deux engins ont été restitués à leurs propriétaires.