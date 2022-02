Bonne table à Rouen. Sakuraa, le nouvel antre des amateurs de sushis

À peine la porte du restaurant franchie, l'ambiance et la décoration sont bien différentes de l'idée que l'on peut avoir d'un restaurant spécialisé dans les sushis. "Nous voulions vraiment concevoir un écrin où l'on se sent bien", indique Kamel Ait, le gérant de Sakuraa sushi & thaï à Rouen. Ici, pas de couleur rouge aux murs et de symboles asiatiques, mais plutôt du parquet au sol, du noir et du doré sur les tables, et des fauteuils confortables. Au total, 24 places sont proposées dans l'établissement, dont deux sièges en forme d'œuf suspendus au plafond, "qui sont occupés tous les soirs, notamment par des couples qui veulent manger en tête-à-tête", s'amuse-t-il.

Plein de saveurs

Le soin mis dans la décoration se retrouve aussi dans l'assiette. Grand amateur de sushis, comme le gérant qui confie d'ailleurs s'être lancé il y a plusieurs années dans la restauration pour l'amour de cette spécialité japonaise, je trouve un large choix à la carte et à des prix abordables. "Tout est fait maison, tient à souligner Kamel Ait. Nous sommes livrés de poissons et de viande tous les matins, nous préparons tout en cuisine."

Je choisis ainsi un menu mêlant sushis au saumon, makis au saumon et california. Il est servi avec une salade de choux et une soupe miso (ou riz nature) pour 16 euros. La qualité se sent tout de suite, tous les goûts ressortent en bouche, même les graines de sésame viennent réveiller les papilles.

Pour changer des spécialités japonaises, Sakuraa propose notamment des bols thaï à composer : une base de nouilles sautées, de riz ou de vermicelles de riz sur lesquels des légumes, viandes et sauces viennent s'ajouter, selon son envie. "On veut satisfaire tout le monde, car dans un groupe d'amis, il y en a toujours un qui n'aime pas les sushis", sourit Kamel Ait.

Pratique. 76, rue du Général-Leclerc à Rouen. Ouvert du mardi au dimanche (sauf le dimanche midi), de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h. Tel. 02 35 98 41 96