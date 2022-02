Place du commerce. Trois nouveaux commerces à Caen et Ifs

Comme chaque semaine, la rédaction de Tendance Ouest vous apporte tous les détails sur ces nouveaux commerces, localisés à Caen et Ifs.

Biscuiterie et nourriture pour animaux

La biscuiterie L'École est finie, ouverte tout récemment dans le quartier de la Maladrerie à Caen, est un concept unique sur la région. Proposer aux enfants des goûters sains fait maison, c'était l'objectif de Jack et Mélissa Kinyock, frère et sœur et gérants de la biscuiterie. "Nos biscuits contiennent le moins de sucre possible et nous utilisons au maximum des sucres naturels", indique Mélissa Kinyock. C'est aussi un concept novateur pour la coopérative funéraire ouverte depuis la mi-décembre à Ifs. "Il ne s'agit pas d'un magasin de pompes funèbres classique. Ici, notre priorité, c'est d'accompagner les familles dans toutes leurs démarches", précise Estelle Cosnier, l'une des salariées de la coopérative.

Enfin, la marque Husse, spécialisée dans la vente et la livraison de nourriture pour animaux, s'est installée depuis le 22 janvier à Caen, rue des Équipes-d'Urgence.