Lisieux. Une dizaine de voitures incendiées : la police lance un appel à témoins

Nuit agitée, dans le quartier Adeline, à l'est de Lisieux.

Une dizaine de voitures ont été incendiées, entre 00 h 15 et 2 heures du matin, dans la nuit de samedi 12 à dimanche 13 février. Elles étaient toutes stationnées dans les rues Albert Camus et Charles Péguy, ainsi que chemin de la Cavée et chemin du Moulin.

Une enquête est ouverte. La piste d'incendies d'origine criminelle est privilégiée. Face à ces feux en série, la police du Calvados a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, ce dimanche. Quiconque pourrait avoir des informations est invité à contacter le commissariat de Lisieux au 02 31 15 86 50.