Cherbourg-en-Cotentin. Saint-Valentin : les conseils d'une décoratrice événementielle pour "casser la routine"

Si vous avez prévu une soirée cocooning à la maison pour la Saint-Valentin, Jenny Petit, décoratrice événementielle à Cherbourg à la tête de l'agence By Jenny, vous donne quelques astuces pour en faire un moment romantique : "Je conseille d'aménager un petit coin dans le salon, sur la petite table devant la télé, avec des tapis, des plaids confortables, éclairés uniquement à la bougie. Le fait d'avoir une lumière tamisée va vous apaiser. Essayez aussi de sortir la vaisselle que vous utilisez pour les grands événements… Et vous aurez déjà un petit univers créé en deux temps trois mouvements !"

Autre conseil : si vous voulez faire comme dans les films et disperser des pétales de roses, attention, ça tache ! Préférez plutôt des pétales synthétiques. Enfin, pourquoi ne pas tenter d'écrire une lettre d'amour ? "Les gens ne prennent plus forcément le temps de se dire je t'aime et de s'écrire. Une belle surprise pour cette journée de l'amour." L'intérêt de tous ces petits gestes pour la professionnelle : "C'est de casser la routine, et de pouvoir voyager le temps d'un instant." Jenny Petit peut aussi bien s'occuper de la décoration pour la Saint-Valentin, que pour d'autres événements, professionnels ou privés, comme les vitrines de commerçants, anniversaires, baby shower et baptêmes.