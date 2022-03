Haras du Pin. Les travaux du Pôle international de sports équestres ont débuté

Le chantier préparatoire à la construction du pôle international de sports hippique a débuté au haras du Pin. Mercredi 9 février, le président du Conseil départemental de l'Orne, Christophe de Balorre, est allé visiter ce chantier, accompagné du député Jérôme Nury et du conseiller départemental Frédéric Leveillé. Vingt millions d'euros sont engagés sur ce projet par le Conseil départemental et par la Région Normandie, pour réaliser l'un des plateaux sportifs équestres les plus prestigieux au monde ! La livraison de ce chantier est prévue pour le début de l'été 2023, dans le cadre du Grand Projet du Pin qui doit permettre au site de devenir une référence internationale en matière de sport équestre.

"Tout sera fait pour que ce haut lieu ornais puisse accueillir des compétitions d'envergure internationale, comme par exemple le championnat d'Europe de complet en 2023 ou encore le championnat du monde d'attelage en 2024", souligne Christophe de Balorre. Sans oublier l'accueil d'équipes pour leur préparation aux Jeux olympiques Paris 2024.