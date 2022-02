Verson. Pourquoi ce kebab fait-il partie des meilleurs de France ?

Salade, tomates, oignons… Les habitués de fast-food savent de quoi on parle. De kebab, forcément ! Celui de Verson, l'Urfa Kebab d'Orient, a été nommé parmi les meilleurs kebabs de France par le site kebab-frites.com. Ce site les répertorie en fonction des avis des clients sur Internet. Ce n'est pas la première fois que l'établissement de Verson obtient cette distinction.

Pourquoi l'Urfa Kebab d'Orient fait la différence ? Réponse du chef. Impossible de lire le son.

Dans le Top 20

L'an dernier, il était arrivé à la 38e position. Cette année, il figure dans le Top 20, à la 19e place et en tête dans le département du Calvados. Pourquoi a-t-il autant de succès ? Réponse avec Fahat Kilic, installé depuis quatre ans et demi.

Du pain fait maison

Sa réussite ? Il la doit à son pain avant tout. "C'est moi qui le fabrique. Je prépare ma pâte et je cuis les pains tous les matins, dans mon four à pizza, sourit Farhat. Il n'y a pas de pain congelé ici !" En une heure, tous ses pains turcs orientaux sont prêts. "On a aussi une viande de très haute qualité. On est les seuls à l'avoir dans la région caennaise." Kebabier depuis trente ans, Farhat travaille avec un grossiste en Allemagne.

Le prix du kebab ? Il s'aligne sur la concurrence. Comptez 5,50 € seul, 6,50 € avec frites ou boisson et un menu à 7,50 €. Farhat joue aussi de sa notoriété sur les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok... "Je montre tout ce que je fais en vidéo : les galettes, le pain... J'ai aussi beaucoup misé sur la visibilité extérieure." Chaque soir, le logo du kebab est projeté sur la route. De quoi attirer l'œil des automobilistes.

Jeudi 10 février, le restaurant était pris d'assaut sur la pause déjeuner. "On était débordé ! Il y avait la queue avec beaucoup de nouvelles têtes !" Il a servi plus de cent kebabs.

Deux autres kebabs de Normandie font partie du Top 20 : Touba Kebab à Cherbourg (6e) et L'Ottoman à Évreux (15e).