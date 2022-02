Saint-Lô. Prolifération de chats errants : une campagne de stérilisation débute

La Ville de Saint-Lô, la Fondation 30 millions d'amis et l'association Humanimô entament une campagne contre la prolifération des chats errants dans certains quartiers de la ville. Des chats non identifiés et non stérilisés se reproduisent très vite, d'où la nécessité de cette opération. Ces chats seront capturés, identifiés, stérilisés puis relâchés. Reste à avoir les bonnes techniques pour parvenir à les capturer.

Manon Dechame est membre de l'association Humanimô.

Manon Dechame

Pour se rendre compte du phénomène de prolifération, il suffit de se promener très tôt le matin dans les quartiers de la ville.

Manon Dechame

Deux périodes de captures sont déjà programmées, du mercredi 16 février au mardi 1er mars quartier du Val Saint-Jean, puis du mercredi 2 au mercredi 16 mars quartier Ferronnière.

L'opération est financée à hauteur de 3 500 euros chacun, pour la Ville de Saint-Lô et la Fondation 30 millions d'amis. La commune de Lessay engage également une opération de stérilisation des chats errants sur sa commune.

Pour rappel, la loi contraint les propriétaires à faire identifier, par une puce ou un tatouage, leurs animaux, au risque d'une amende de 750 euros.