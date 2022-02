Tendance Confidences. L'association Wake up Café œuvre pour la réinsertion des détenus

Marion Bonnot est membre de l'équipe Wake up Café. Elle est l'invitée, dimanche 13 février, de Jean-Luc Lefrançois, dans l'émission Tendance Confidences.

L'association Wake up café, créée en 2014 par Clotilde Gilbert, aumônier de prison, est située à bord de la péniche qui fut celle de l'émission Thalassa. Le but de l'association est d'accueillir "des personnes détenues motivées pour être soutenues vers une réinsertion durable sans récidive".

L'association Wake up café propose "des parcours visant une réhabilitation complète de la personne, un accompagnement individuel dedans-dehors sur mesure, et une communauté d'entraide, pilier pour lutter contre la récidive et l'isolement".