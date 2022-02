[Infographie]. Plus d'un Normand sur huit vit sous le seuil de pauvreté selon l'Insee

Plus d'un Normand sur huit vit sous le seuil de pauvreté, indique une étude publiée ce mercredi 9 février par l'Insee. C'est-à-dire qu'une personne seule a un revenu inférieur à 1 100 euros par mois, 1 650 euros pour un couple, 2 300 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans.

L'Orne et la Seine-Maritime touchés

13,5 % des Normands sont donc concernés, une moyenne moins élevée qu'en France (14,6 %), mais avec des disparités régionales très fortes. L'Orne, département rural, atteint le taux record de 15,4 % de pauvreté au sein de sa population et figure dans le premier tiers des départements les plus affectés en France. Autre département normand particulièrement touché, la Seine-Maritime, territoire là, très urbain (14,9 %).

La carte de France des taux de pauvreté où l'Orne et la Seine-Maritime sont particulièrement touchés. - Insee

L'Eure, le Calvados et la Manche se situent à des niveaux très proches : 12,5 %, 12,4 % et 12,1 %.

Les familles monoparentales concernées

Ce ne sont pas tant les personnes âgées qui sont concernées dans la région. La Normandie est même particulièrement épargnée par ce phénomène visible nationalement et figure ainsi en troisième position des régions où le taux de pauvreté des personnes de 75 ans et plus est le plus faible. Ce sont plutôt les familles monoparentales qui sont concernées dans la région : un tiers d'entre elles, en Normandie, vit sous le seuil de pauvreté.

Le profil des ménages touchés par la pauvreté en Normandie. - Insee

"Avec un peu plus d'enfants qu'en moyenne métropolitaine et avec un parent en moyenne plus jeune, les familles monoparentales normandes sont ainsi plus touchées par la pauvreté", analyse l'Insee.

Enfin, dans le profil dressé par l'institut, les personnes touchées par la pauvreté subsistent essentiellement grâce aux prestations sociales. Elles constituent 37 % de leur revenu disponible, c'est "une part six fois plus importante que l'ensemble des ménages" normands. Pour ces prestations, il s'agit souvent du RSA, des aides au logement ou familiales.