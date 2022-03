Tennis de table. Le Havre ambitionne la Pro B

L'Association de tennis de table du Havre (ATTH) veut se donner l'ambition d'intégrer l'élite. Depuis le début de l'année, l'équipe première évolue en N1. L'objectif est de s'y maintenir pour, à terme (d'ici quatre ans), accéder à la Pro B. L'ATTH compte sur Yann Delahais, son entraîneur depuis quatre ans. Originaire du Havre, il a déjà entraîné dans la cité Océane avant d'être entraîneur à la Bayard Argentanaise (Pro B), dans l'Orne.

De grands noms déjà passés par l'ATTH

Avec Alain Lemonnier, le président du club, Yann Delahais mise sur la formation. "Je suis venu avec le projet de former les jeunes et les garder au sein du club." C'est bien là, le challenge de la plupart des clubs de tennis de table dont les équipes premières sont composées de professionnels (comme à l'ATTH). Pour attirer un maximum de jeunes pongistes, le club organise de nombreuses animations dans les écoles et intervient dans les Fabriques. "L'ambiance est bonne. On arrive même à recruter grâce au bouche-à-oreille", confie Alain Lemonnier. "On a aussi notre tournoi d'été, ouvert à tous. Il existe depuis 30 ans et ça fonctionne très bien."

L'ATTH a vu passer de grands noms du tennis de table, notamment en handisport. On peut citer Michel Peeters (plusieurs fois champion olympique, du monde et de France), Grégory Rosec (médaillé olympique et entraîneur de l'équipe de France entre 2000 et 2004) ou encore Anaelle Bonot (troisième au championnat d'Europe universitaire, jeune espoir qui vise Paris 2024). Le club a aussi su détecter et former Stéphanie Loeuillette de ses 6 à 13 ans (qualifiée pour les JO de Tokyo) ou encore Louane Madelin, partie du Havre alors qu'elle était la huitième meilleure joueuse française. Pour motiver les jeunes à rester au Havre, l'ATTH souhaite créer une dynamique en intégrant le haut niveau. Le club compte 230 licenciés, âgés de 6 à 88 ans.

Pratique. ATTH - gymnase Descartes, 29 rue Arquis au Havre. Contact : asso.tennisdetablehavre@gmail.com ou 06 81 59 46 80