Elle faisait des signes aux passants

Elle était vêtue d'un pantalon rose, et faisait des signes aux automobilistes et aux passants, mardi 30 novembre, vers 15h55, sur l'avenue Aristide Briand. C'est là que la brigade anti-criminalité l'a aperçue. Au même moment elle a alpagué un piéton qui passait non loin de là. Après un bref échange, tous les deux ont emprunté un chemin derrière un hôtel pour se dissimuler derrière un buisson. C'est là qu'ils ont été interpellés par la police. La jeune femme, une roumaine, âgée de 23 ans, réside à Rouen. Son client, un rouennais également est âgé dans 46 ans. Tous deux ont été emmenés à l'hôtel de police afin d'y être entendus.