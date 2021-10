Tourville: il dérobe un sapin de Noël !

Plusieurs sapins avaient été disposés sur le parking du centre commercial, afin de lui donner un air festif. Un beau sapin a manifestement tenté une personne qui passait là : la brigade anti criminalité a en effet été appelée mercredi 30 novembre, vers 23h30, l'un des conifère ayant disparu. Les vidéos des caméras de surveillance ont permis de déterminer quelles étaient les voitures des voleurs.

Avec ces informations, la patrouille des forces de l'ordre a commencé à faire des rondes dans le secteur et a alors aperçu, rue de l'église à Cléon, une voiture correspondant au signalement. Le conducteur a été interpellé un peu plus loin, rue de la paix à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf et un sapin trouvé dans le coffre de son véhicule. Le jeune homme, âgé de 22 ans et résidant à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, a avoué l'avoir dérobé sur le parking de Carrefour à Tourville la rivière. Il a également dit qu'il était accompagné de deux autres personnes, qui se trouvaient dans une autre voiture. Le jeune homme a été ramené à l'hôtel de police.