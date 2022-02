[Vidéo] Seine-Maritime. Police : Darmanin salue les recrues du Havre et promet des renforts à Rouen

Le premier flic de France était au Havre, lundi 7 février. Aux côtés de son ancien Premier ministre Edouard Philippe, Gérald Darmanin a paraphé le contrat de sécurité intégrée. Ce dispositif est voué à favoriser les échanges entre les services de la Ville, la justice et la police, afin de lutter contre la délinquance. "Ce contrat permet de sanctuariser le nombre de policiers, ici au Havre, avec un renfort conséquent de quarante-six fonctionnaires ces deux dernières années", a déclaré le ministre de l'Intérieur. Il évoque aussi la mise à disposition de moyens comme les caméras de vidéoprotection de la ville, "qui permettent, dans la lutte contre les points de deal, d'identifier des plaques d'immatriculation, les entrées et les sorties, pour attaquer autant les trafiquants que les consommateurs".

Attendu à Rouen ce mois-ci

Après avoir salué dix-huit fonctionnaires fraîchement affectés au Havre, Gérald Darmanin a été interrogé sur les soixante effectifs de police attendus à Rouen et Elbeuf, notamment par les élus métropolitains qui déplorent à ce sujet "un manque d'informations" et "un réel mépris" de l'exécutif.

La promesse sera tenue, assure le ministre, "il y aura quatre sorties d'écoles de police cette année. Vingt effectifs arrivent à Rouen, suivis de deux autres vagues." Gérald Darmanin se rendra d'ailleurs à Rouen "avant la fin du mois".

Avant la visite du ministre, les représentants du personnel ont pu échanger avec l'un de ses conseillers. L'arrivée des nouveaux policiers est "une bouffée d'oxygène pour les services d'investigation et de voie publique" au Havre, pour Karim Bennacer, secrétaire départemental d'Alliance Police. Il attend cependant les renforts de Rouen et a également alerté le ministère sur la situation de Fécamp, où "il n'y a plus d'officier de police judiciaire, et où les collègues n'ont pas été renforcés comme à Bolbec et au Havre".