Caen. Vacances d'hiver : que d'activités pour les jeunes !

Atelier de lecture, visite théâtralisée ou encore stage de gym acrobatique… Pendant les vacances scolaires, le choix est large pour les activités dédiées aux jeunes.

De la lecture… et des kaplas !

Jeudi 10 février, à 10 heures, Le Pavillon de la Presqu'île convie les enfants de quatre à six ans pour une matinée "archi'lecture", avec l'histoire de "Saul, Monsieur Rêve & le morceau de mur". Ici, Saul l'architecte et ses acolytes vont s'échapper de la morosité ambiante grâce à des rêves de lumière. Après la lecture, les enfants pourront jouer avec des cubes et kaplas afin de revivre l'histoire entendue.

Se balader le long de la Presqu'île

Avis aux curieux. Le même jour, jeudi 10 février, Le Pavillon organise pour les plus âgés, de 12 h 30 à 14 heures, une balade le long de la Presqu'île. Ici, les visiteurs de 7 à 99 ans pourront apprécier le plus visible, comme les bâtiments actuellement en construction ou ceux qui ont toujours existé, mais aussi partir à la découverte d'un quartier au passé industriel qui cache des milliers de surprises.

Un stage d'art pour les 8-11 ans

Dans le cadre des stages "De l'un à l'autre", le Fonds régional d'art contemporain (FRAC) organise un stage d'art pour les 8-11 ans. Des collections contemporaines du musée des Beaux-Arts de Caen à l'exposition "Nous irons tous au paradis" présentée au Frac, les enfants et adolescents expérimenteront des techniques de l'abstraction sur textile, du dégradé coloré à la fabrication d'un tampon encreur. Le stage se tiendra au musée des Beaux-Arts de Caen jeudi 10 février et au FRAC Normandie, vendredi 11 février.

Visite animée "à la ferme des animaux"

Le Musée de Normandie invite les enfants de deux à quatre ans à découvrir, avec Pistache la vache et ses joyeux compères, la vie à la ferme d'autrefois. Cette visite animée avec théâtre d'ombres, peluches et déambulation dans le musée se déroulera samedi 12 février, de 11 h 15 à midi.

S'essayer à la gym acrobatique

Pour les plus sportifs ou ceux qui n'arrivent pas à rester en place pendant les vacances, roulades, galipettes, portés et autres acrobaties sont proposés tous les jours du lundi 14 au vendredi 18 février au Chemin-Vert. Ce stage de gym acrobatique est réservé aux enfants de 5 à 10 ans. Les séances se dérouleront de 10 heures à midi, à la MJC du Chemin Vert - Le Sillon. Elles promettent des matinées amusantes et pleines de souplesse.

Pratique. Archi'lecture : jeudi 10 février de 10 à 11 heures, au Pavillon. Balade sur la Presqu'île : jeudi 10 février de 12 h 30 à 14 heures. Informations : 02 31 83 79 29. Stage d'art pour les 8-11 ans, jeudi 10 et vendredi 11 février et visite animée "à la ferme des animaux", samedi 12 février de 11 h 15 à midi, réservations : mba-reservation@caen.fr. Stage de gym acrobatique, du lundi 14 au vendredi 18 février, de 10 heures à midi. Informations : 02 31 73 29 90.