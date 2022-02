[Enquête]. Comment la sécurité des Caennais est-elle assurée ?

Comment sommes-nous protégés dans la ville ? La sécurité est un point d'intérêt crucial des Français, et donc des Caennais. Un des renforcements majeurs pour assurer la sécurité dans le département, et notamment à Caen, est le développement de ce qui est appelé la police de sécurité du quotidien. "En 2021, nous avons augmenté de 80 % les patrouilles à pied des policiers et des gendarmes par rapport à 2020", indique le préfet du Calvados. Pourtant, pour certains commerçants du centre-ville de Caen, certes la police passe, mais surtout en voiture : "On les voit passer, mais pas à pied", indique Marion Hervé, gérante de l'Atypic, rue Arcisse-de-Caumont. Pour Jean-Pierre Falsk, co-gérant du magasin Fleur de Lin, c'est surtout la police municipale qui se déplace : "Des fois, en 30 minutes, on la voit quatre fois, mais je ne vois pas la police nationale." Un constat partagé par Gwendoline Fonnard, responsable du magasin Valege, rue Saint-Pierre : "Je vois énormément la police municipale, elle s'arrête quand on a besoin. En revanche, je vois moins la police nationale."

Ces patrouilles ont de multiples objectifs : en plus d'être vues et d'aller au contact "des commerçants, des bailleurs sociaux, des citoyens", ajoute le préfet, c'est aussi le moyen pour les forces de l'ordre de recueillir des informations, voir où il y a des éléments de délinquance et "de trouver des réponses aux problèmes d'occupations de halls d'immeuble, de petits trafics, etc.". En matière de délinquance, si globalement l'atteinte aux biens a baissé, en revanche, les violences intrafamiliales, les escroqueries sur Internet et les coups et blessures volontaires sont des délits à la hausse à l'échelle du département. Pour mieux répondre à ces problèmes, les horaires des unités de voie publique ont été changés "pour le début de soirée, la soirée, c'est-à-dire quand la délinquance est là, au lieu de la journée". Pour Caen et son agglo, qui se trouvent en zone police, c'est-à-dire une zone où la police intervient en cas de besoin, il y a 500 policiers dans les différents services. En plus de cette sécurité du quotidien, une trentaine de policiers de la Brigade anticriminalité (BAC) se déplacent dans des voitures banalisées. "Ils sillonnent les zones difficiles pour stopper la délinquance d'initiative. C'est le principe du saute-dessus", explique Olivier Le Gouestre, directeur de la sécurité publique du Calvados.

Enfin, 64 personnes font partie de la police municipale à Caen "pour lutter quotidiennement", précise le maire de Caen, Joël Bruneau, et se déplace en voiture à pied, à moto. Cette police est armée "dans un but dissuasif", ajoute Christophe Fournier, à la direction de la police municipale. Des armes qui n'ont pas servi en 2021. À la suite d'appels, les policiers municipaux sont intervenus 14 600 fois l'année dernière. "Nous occupons tous les quartiers, et en journée, ce sont les mêmes agents aux mêmes endroits, ceux qu'on appelle les 'îlotiers', ils connaissent leur secteur et la population." D'après un classement de La Gazette des communes en 2021, Caen est dans le top 100 des villes françaises, en termes de nombre de policiers par rapport aux habitants, devant Rouen par exemple.