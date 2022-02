Saint-Denis-sur-Sarthon. Contre le réchauffement climatique : un puits de carbone aux portes d'Alençon

Et vous, vous faites quoi pour la planète ? À Saint-Denis-sur-Sarthon, près d'Alençon, un îlot forestier de quelque dix mille arbres va être planté sur seulement trois mille cinq cents mètres carrés, avec une très forte densité et trente essences différentes, telles qu'aulnes noirs, peupliers trembles, merisiers, noisetiers, néfliers. II s'agit d'un nouveau concept, pour constituer de véritables puits de carbone, îlots de biodiversité.

Une forêt "made in Japan"

Ce type d'îlot forestier est inspiré de la méthode prônée par le botaniste japonais Akira Miyawaki. Il présente une forte résilience et nécessite peu d'entretien.

La municipalité qui met le terrain à disposition s'est engagée, pendant 99 ans, à ne faire que des coupes sélectives. Ces forêts qui ont une vocation "climat" ne seront jamais exploitées pour leur bois.

Le terrain qui va être boisé est situé le long de la voie verte, à Saint-Denis-sur-Sarthon.

Dans le cadre de leur RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), plusieurs sociétés locales financent les plants d'arbres. Citons Alis, Eurovia, Colas, ou encore l'expert-comptable "In Extenso-Normandie", qui emploie quelque cinq cents collaborateurs. "On n'en est pas à notre première initiative", souligne Dominique Souty, associée à la tête du cabinet comptable, et DRH régionale du groupe. "Depuis quelques années, on fait des journées sans mail, sans utiliser les voitures. On incite au télétravail. Et j'ai découvert cette opération sur Internet. Je l'ai proposée à mes autres associés qui ont été emballés, ça correspond à nos valeurs. C'est un projet très fort, concret, qui nous permet d'intégrer nos collaborateurs."

Ecoutez ici Dominique Souty: Impossible de lire le son.

Les comptables enfilent les bottes…

Concrètement, "même si on est dans une période fiscale et que c'est pour nous un peu compliqué, ils pourront disposer de quelques heures sur leur temps de travail rémunéré, pour aller planter des arbres. Parfois, on a de grandes idées, on se dit qu'il faut que l'on fasse attention, il faut que l'on mange bio et local, mais ça ne va pas plus loin. Là, c'est concret et c'est complet, en faisant aussi travailler des salariés de l'économie sociale et solidaire." La plantation de dix mille arbres aura lieu les 4 et 5 mars prochains. Ensuite, chacun pourra les voir grandir durant des années.

Trees Everywhere, qui orchestre cette opération, reste à la recherche de quelques entreprises qui souhaitent devenir mécènes de cette opération dans l'Orne. L'objectif final est de planter trente mille arbres.

Pratique. Contact : trees-everywhere.eu