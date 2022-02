Rouen. Cirque Arlette Gruss : la piste aux étoiles

Le prestigieux cirque Gruss, dont la tournée 2021 fut interrompue à cause du contexte sanitaire, a tiré parti de cette pause forcée pour concevoir un spectacle encore plus démesuré, baptisé Excentrik.

Une marque de fabrique

Lorsque Gilbert Gruss reprend les rênes du cirque au décès de sa mère Arlette, en 2006, il sait déjà qu'il va tout faire pour conserver la marque de fabrique de cette institution : "Arlette tenait à toujours surprendre le spectateur, explique Gilbert. Ici, la créativité reste le maître mot !" À chaque saison, c'est une tradition, le casting est entièrement renouvelé et les numéros présentés sont toujours inédits. "Nous avions imaginé ce spectacle en 2021, cependant la version 2022 est complètement revisitée. Nous n'avons conservé de la première version que la mise en scène, les costumes extravagants, les partitions musicales conçues pour les interludes." Et pour choisir ses nouveaux artistes, Gilbert n'a que l'embarras du choix : "Désormais, notre renommée est telle qu'ils nous sollicitent eux-mêmes." Mais Gruss, c'est aussi et avant tout un cirque familial. Sur scène, six membres de la famille se produisent dans des disciplines acrobatiques, aériennes et équestres.

Les petits plats dans les grands

"Chaque année, nous innovons pour améliorer le confort de nos spectateurs", souligne Gilbert. Le cirque inaugure même cette année un nouveau chapiteau : l'arche. "Encore plus grand que le précédent : il faut deux jours et demi pour le monter. Sa hauteur sous coupole exceptionnelle est adaptée aux numéros aériens." La jauge est cependant inférieure au chapiteau cathédrale utilisé ces dix dernières années. "Car nous privilégions le confort avec des fauteuils dignes d'un théâtre et des espaces de circulation plus larges." Mais l'autre innovation cette année, c'est de proposer des dîners spectacles : "Ils sont organisés également sous l'arche, salle de spectacle de 1 300 places, qui est en fait entièrement modulable et peut se métamorphoser en 45 minutes en une salle de restaurant de 600 couverts !"

Un spectacle sur mesure

Côté coulisse, ce n'est pas moins de 35 costumes plus colorés et originaux les uns des autres qui ont été conçus par leur fidèle designer Roberto Rosello. "Nous conservons tous les costumes de nos anciennes éditions dans notre QG de la Sarthe", explique Gilbert qui caresse le rêve de les présenter un jour dans un musée. La musique qui est jouée par huit musiciens en live est aussi spécialement conçue pour le spectacle et calée au millimètre : un travail d'orfèvre mené par le compositeur, Antony Saugé : "Chaque numéro engendre une atmosphère bien particulière, que ce soit les duos aériens, les jongleries aux diabolos ou le numéro à la barre russe, la musique doit véritablement accompagner le numéro pour favoriser une expérience immersive !"

Pratique : Du vendredi 11 au dimanche 20 février, esplanade St Gervais à Rouen. 15 à 46 €. cirque-gruss.com