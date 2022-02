Place du commerce. Les dernières ouvertures dans l'agglomération rouennaise

Le paysage commercial continue de bouger à Rouen, avec trois nouveautés à découvrir pendant ces vacances scolaires.

Tout d'abord, la boutique éphémère de l'Économie sociale et solidaire, située en bas de la rue Jeanne-d'Arc, accueille de nouveaux occupants. Il s'agit des Tatas fripées, qui proposent des vêtements et meubles d'occasion et organisent aussi divers ateliers sur plusieurs thématiques. L'occasion de s'initier à la couture par exemple !

Si vous avez une petite faim, direction l'allée Eugène-Delacroix, avec l'ouverture toute récente de l'enseigne In fine, située à côté du célèbre restaurant In situ. Ce sont les mêmes gérants qui ont ouvert ce nouveau lieu. Ils y proposent de la cuisine faite maison et divers produits à déguster chez soi. Enfin, focus sur l'installation du cabinet immobilier et du syndic Bihl sur les quais de la rive droite.

Ouverture, agrandissement ou déménagement d'une boutique dans la Métropole de Rouen… Informez la rédaction par e-mail à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com