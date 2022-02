Caen. Une comptable condamnée pour abus de confiance

Une femme de 44 ans a été jugée jeudi 3 février, par le tribunal judiciaire de Caen, pour abus de confiance. Cette dernière avait détourné 244 871,70 euros entre octobre 2014 et septembre 2018 alors qu'elle travaillait en tant que comptable dans une entreprise de sécurité du Calvados.

"On lui confiait des chèques signés mais sans montant pour qu'elle puisse régler les frais de route des salariés", explique la victime. Au total, la prévenue aurait encaissé 166 chèques en quatre ans. "La direction le savait. Ces chèques étaient pour payer mes heures supplémentaires. Je travaillais 300 heures par mois", se défend la quadragénaire.

Une défense qui n'a pas convaincu les magistrats du parquet, qui ont estimé qu'il lui était difficile "de masquer sa culpabilité". Le tribunal l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire total pendant 2 ans, lui a interdit d'exercer les métiers de comptable et commerciale pendant 5 ans ainsi qu'à payer une amende de 244 871,70 euros pour dommages et intérêts, et 1 000 euros au titre des frais d'avocat.