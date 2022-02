Calvados. Après Koh-Lanta, Aurélien Tesson participe à Ninja Warrior

Vendredi 4 février au soir, vous allez pouvoir soutenir un Normand devant votre écran de télé : Aurélien Tesson, pharmacien à Tilly-sur-Seulles et ex-candidat de Koh-Lanta, participe à l'émission Ninja Warrior sur TF1. Le but ? Franchir un parcours d'obstacles le plus vite possible. "Une fois qu'un défi a été testé, j'avais envie d'en essayer un autre", confie le compétiteur.

Pour pouvoir affronter les obstacles, Aurélien s'est beaucoup entraîné. "Je fais déjà pas mal de crossfit, donc j'ai réadapté un peu ce que je faisais, j'ai augmenté mon volume d'entraînement. J'ai aussi pu m'entraîner dans une salle Ninja, avec des parcours qui ressemblent à ceux de l'émission." Et comme de nombreux candidats, Aurélien s'est entraîné chez lui : "J'ai une structure chez moi sur laquelle je m'entraîne au crossfit qui va très bien pour créer des obstacles. Donc j'ai mis une échelle en travers et, à chaque barreau, j'ai mis des obstacles créés par mon papa." Si on ne sait pas encore si le candidat a été qualifié ou non, lui, retient avant tout une aventure "humaine qui m'a fait grandir personnellement".

