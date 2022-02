Normandie. Un agriculteur de Seine-Maritime participe à L'amour est dans le pré

La Normandie aura un représentant de la région dans la saison 17 de l'émission télé L'Amour est dans le pré. Alexandre, âgé de 36 ans, est éleveur laitier et céréalier installé depuis douze ans dans l'ancienne ferme familiale de la vallée de la Bresle, près d'Aumale. Il incarne la troisième génération d'agriculteurs de la famille.

Une vie bouleversée

"C'est un homme profondément gentil, souriant, blagueur, sensible et prévenant, avec une pointe de ch'ti qui fait son charme, décrit le portrait dressé dans le communiqué de presse transmis par M6. Alexandre adore ses animaux, mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est passer sa vie dans ses tracteurs !"

Alexandre ne travaille pas seul sur son exploitation, puisqu'il est aidé par son père "qui lui donne un coup de main une vingtaine d'heures par semaine". "Sa mère, brutalement disparue l'année dernière d'une crise cardiaque, a laissé un grand vide dans la famille", poursuit le communiqué, qui souligne que ce drame a "profondément marqué" l'agriculteur qui depuis se donne l'objectif de "vivre sa vie intensément et profiter de chaque instant".

L'agriculteur seinomarin a d'ailleurs engagé une salariée pour l'épauler et lui permettre de profiter de ses week-ends ou de vacances l'été. "Il a également une vie sociale riche et remplie, faite de sorties au restaurant, de bars, de soirées en boîtes ou chez ses amis. Un vrai fêtard, à contre-courant des stéréotypes de l'éleveur laitier."

Des relations courtes

Si "Alexandre n'a jamais eu trop de mal à faire des rencontres", le trentenaire a du mal à s'inscrire dans la durée, avec "quelques relations d'un ou deux ans". Il souhaite désormais "plus de stabilité sentimentale" et aspire à "trouver son âme sœur, partager ses passions et fonder une famille".

"Il aimerait rencontrer une femme entre 25 et 36 ans, simple, gentille, sociable, aussi à l'aise dans des bottes que sur des talons", ajoute le communiqué.

Son portrait sera diffusé sur M6 le lundi 21 février à partir de 21 heures.