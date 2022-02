Orne. Trois semaines de concerts avec le seizième festival "Printemps de la Chanson"

Dans l'Orne, comme les fleurs, les chansons refleurissent à chaque printemps ! Mais en raison de la pandémie de Covid-19, deux concerts seulement avaient pu avoir lieu en 2020. Le festival Printemps de la Chanson avait dû être annulé l'an dernier. En 2022, la seizième édition de ce festival de "chansons francophones actuelles" débutera le 8 mars, successivement jusqu'au 27 mars dans quinze communes de ce département. "Les jeunes talents viennent y côtoyer les grandes voix de la chanson française", explique Valérie Alain, élue qui préside la commission de la culture au Conseil départemental de l'Orne, qui le finance avec les communes.

Trois semaines de concerts

Du 8 au 27 mars, seize concerts sont programmés dans les communes de Gacé, Aube, La Ferté-Macé, Crulai, Le Mêle-sur-Sarthe, Carrouges, Longny, Lonrai, Flers, Messei, Tourouvre, Passais, Bagnoles, Argentan et Mortagne-au-Perche. À l'affiche : le concert des Têtes Raides au Forum de Flers, celui des Wampas à Crulai, ou encore de Cali à Aube, pour les plus connus. Mais ce sont aussi de nombreux artistes en devenir qui, chaque année, se produisent au Printemps de la Chanson et que l'on retrouve quelques années plus tard sur les plus grandes scènes.

Enfin, pour la première fois, ce sera aussi en 2022 : des collaborations entre plusieurs artistes sur un même concert. Comme lors du "Toulouse Con Tour" avec Magyd Cherfi, Art Mengo et Yvan Cujious, à Tourouvre. Ou lors de "Chansons Primeurs" à Passais-Village avec Alexis HK, Katel, Luciole, Abel Chéret, Oré, Foray, Thierry Chazelle et Coline Rio.

Retourner au concert !

Claire Aubrat, en charge de la programmation, explique qu'elle a réussi à "reprogrammer" certains des artistes qui ont dû être annulés depuis deux ans à cause de la pandémie. Par ailleurs, selon les promesses faites par le gouvernement, les concerts debout devraient reprendre à partir du mercredi 16 février.

Quant aux tarifs des concerts, ils sont extrêmement modestes, pour permettre au plus grand nombre d'Ornais, d'y assister. Beaucoup sont entre 5 et 10 €, puis 12 € pour les Wampas, 19 € pour les Têtes Raides, 25 € pour Cali.

Pratique. Le festival Printemps de la Chanson, du 8 au 27 mars 2022. Réservation dans chaque commune où un concert est programmé. Détail de la programmation : culture.orne.fr.