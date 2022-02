Miss Belle en forme - Normandie. Un combat "contre la grossophobie" pour cette candidate

Elles viennent de Beaumont-le-Roger (Eure), Caen (Calvados), Canteleu (Seine-Maritime), Condé-sur-Noireau (Calvados), Coutances (Manche), Cuissai (Orne), Glos-sur-Risle (Eure), et Héloup (Orne). Samedi 5 février à partir de 18 heures, la salle de L'Éclat à Lonrai, près d'Alençon (Orne), accueillera les huit candidates à l'élection de Miss Belle en Forme - Normandie, phase indispensable avant d'espérer aller disputer la finale nationale de cette élection qui a été créée en janvier 2020. La soirée, jusque vers 22 heures, verra les candidates défiler en prêt-à-porter, en nuisette et en tenue de soirée. Le public peut voter par Internet jusqu'au samedi 5 février à midi, et un jury complétera ce vote.

Contre la grossophobie

Rencontre avec Angélina Brunet, trente-cinq ans et maman de deux enfants. Elle est l'une des candidates : "Ça m'aide à m'assumer ", explique-t-elle. " Le regard des gens a pesé sur ma santé mentale. J'ai été anorexique, boulimique, mais depuis que je prépare ma participation à la soirée d'élection, je ne suis plus la même femme, je suis épanouie." Les shootings photo ont également changé son regard sur elle-même, encouragée par ses sponsors, notamment pour les tenues qu'elle va porter. Mais encouragée aussi par ses proches et sa famille. "Ma sœur m'a fait la remarque que, depuis que je suis candidate, je ne parle plus de régime", constate-t-elle avec enthousiasme.

Au-delà de cette élection de Miss Belle en forme samedi 5 février, Angélina Brunet veut engager un combat "contre la grossophobie dans les collèges et les lycées", pour "aider les ados à s'assumer tels qu'ils sont", avec aussi l'espoir de changer le regard des autres, "même pour les femmes, on peut être ronde et magnifique", témoigne-t-elle. "J'ai arrêté de me comparer aux photos des mannequins dans les magazines."

Mayotte, son autre combat

La famille d'Angélina Brunet est originaire de Mayotte. Outre sa candidature à l'élection de Miss belle en forme, elle mène de front un autre projet avec sa sœur, qui réside dans les Landes : celui d'aller bâtir dans l'océan Indien une Maison pour tous, un lieu d'accueil et de soins pour les enfants, dont beaucoup sont, là-bas, livrés à eux-mêmes dès le plus jeune âge, parfois dès quatre ans.