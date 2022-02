Près du Havre. Harfleur passe à la cantine à un euro

Harfleur va passer à la cantine à un euro. À la suite de l'extension à certaines communes périurbaines de taille moyenne du dispositif "Cantine à un euro", la Ville fait partie des 12 000 communes éligibles. La décision de la municipalité a été d'y adhérer. Pour Christine Morel, maire d'Harfleur, il s'agit d'une mesure favorisant le pouvoir d'achat des familles. "C'est une opportunité cohérente de renforcement de notre politique sociale en matière d'alimentation."

Actuellement, il existe quatre tarifs différents pour la restauration scolaire à Harfleur (0,15, 1,21, 2,42 et 3,63 euros). Une fois le dispositif en place, il en subsistera trois. Les familles payant 0,15, 1,21 et 2,42 euros vont passer à 15 centimes d'euros. Une grande partie des familles payant 3,63 euros vont passer à un euro. Les familles les plus aisées resteront à 3,63 euros. Pour chaque repas à un euro ou moins, l'État reversera trois euros à la mairie. Ainsi la municipalité devrait y gagner financièrement, même si le coût réel d'un repas est de 12 euros.

Cette volonté de rendre la cantine accessible à tous (70 % des élèves d'Harfleur mangent à la cantine) s'accompagne également de la volonté d'instaurer une alimentation équilibrée, bio et en circuit court. "Nous sommes passés de 4 à 13 % de bio en un an."

La cantine centrale d'Harfleur produit 900 repas par jour, à destination des écoles mais aussi des Résidences pour personnes âgées (RPA) et pour des livraisons à domicile.

Le dispositif "Cantine à un euro" doit être validé par le conseil municipal ce samedi 5 février pour une mise en application dès le mois de mars.