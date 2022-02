Hockey sur glace (D1). Caen se fait peur avant d'assurer la victoire contre Nantes

Après cinq victoires, les Drakkars jouaient un match en retard face à Nantes mardi 1er février. Ils auraient pu engranger les trois points, mais ont cédé avant la fin. Ils l'ont emporté au bout des tirs au but (4-3).

Le match

D'entrée de jeu, les Drakkars ont été agressifs et ont pu être récompensés par le but du défenseur Jyri Marttinen (1-0, 10'). L'incontournable Félix Chamberland, à son tour, y est allé de son but (2-0, 16') dans une période aboutie. En deuxième période, les visiteurs ont fait le pressing. Le tir de pénalité converti par Bergeron a relancé la rencontre (2-1, 23'). Mais immédiatement, Mirko Virtanen a redonné deux buts d'avance au HCC (3-1, 27' et 40').

🟥🟦 Les Drakkars enchaînent une 6ème victoire de suite (la 9ème de suite à domicile) face aux @CorsairesNantes. Il aura fallu attendre les tirs au but après avoir mené 3-1. Un soupçon de regret mais une belle satisfaction néanmoins.

Cependant, l'homme en forme côté nantais, Frédéric Bergeron, a rapproché ses partenaires en début de dernière période (3-2, 42'). L'attaquant canadien, auteur d'un triplé, a profité d'une infériorité locale pour aller chercher les prolongations (3-3, 59' et 60'). Les prolongations ont redonné à des Drakkars dominateurs la possibilité de conclure, mais sans réussite (3-3, 65').

Finalement, les Caennais ont extrêmement bien négocié la séance de tirs au but, achevant le suspense grâce à 3 buts en 4 tirs, contre aucun chez les Corsaires (3-0).

Le joueur du match : Frédéric Bergeron

L'attaquant canadien des Corsaires de Nantes a, à lui tout seul, privé les Drakkars d'une victoire à trois points. Il a marqué l'ensemble des buts des visiteurs, ramenant les siens dans les deux dernières minutes après avoir été menés 3-1. Seul hic : il a raté son tir au but, ouvrant ainsi la porte à une victoire caennaise, qui a finalement pris 2 points.

La fiche

Caen - Nantes : 4-3 (2-0, 1-1, 0-2. Prl. : 0-0. Tab : 3-0). 800 spectateurs.

Caen : Buts : J.Marttinen (9'05, ass. M.Virtanen et E.Alvarez), F.Chamberland (15'08, ass. G.Cerkovnik et J.Marttinen), M.Virtanen (26'05, ass. P.-A.Devin et J.Prosvic). Tirs au but : F.Chamberland, M.Virtanen et J.Prosvic. Pénalités : 10'. Entraîneur : Luc Chauvel.

Nantes : Buts : F.Bergeron (22'36, tir de pénalité), F.Bergeron (41'36, ass. B.Ten Braak et T.Lanvers), F.Bergeron (58'44, ass. M.Gagnon, supériorité numérique). Entraîneur : Martin Lacroix.

Prochain rendez-vous

Ce samedi 5 février à 20 h 30, les Drakkars se déplaceront à Chambéry, pour la 19e journée de D1. Les Savoyards sont dixièmes.