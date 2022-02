Bonne table à Caen. La cave Terres de raisin passe aussi en cuisine

Mardi 1er février 2022, Terres de raisin ouvrait sa partie cuisine, La Cantine. Caviste à Caen depuis 2018 dans la rue Guillaume-le-Conquérant, François Crinon a profité d'une opportunité pour faire une extension. "Il y avait un local juste à côté. J'ai tout refait à neuf, aussi bien la façade que la salle du restaurant." J'ai sauté sur l'occasion, dès le premier jour. Me voilà accueillie dans cette salle intimiste d'une vingtaine de couverts, au décor industriel, où se mélangent des tables en bois, classiques ou de comptoir. De nombreuses bouteilles de vin sont exposées sur les étagères. "Il y a trois choix de vin blanc et deux de vin rouge au verre au cours du repas, explique le gérant. Mais l'idée est de permettre au client de venir choisir une bouteille parmi nos 300 références dans la cave juste à côté."

La soupe comme produit d'appel

Le client se sent alors très vite à la maison. Message passé, je dépose mon bloc-notes sur le rebord de fenêtre. À la carte de La Cantine, trois entrées, trois plats et trois desserts, gage de qualité. "Le plat change tous les jours", poursuit "Chris", aux fourneaux. J'opte pour la formule plat-dessert, avec une soupe du marché aux lentilles accompagnée de son trio de tartines. Sur l'une, une fondue de poireaux, sur les deux autres, du fromage du voisin de la Fromagerie Conquérant. Pour les légumes, le chef privilégie "les produits locaux et bio au marché ou directement chez le producteur", pour une cuisine simple du midi. "On n'est pas là pour faire du gastro. On voulait trouver quelque chose qui ne se fait pas dans le quartier." Pari réussi pour le velouté, bien assaisonné de ses petites touches de ciboulette. Je termine mon repas par ce mélange de pommes et poires rôties à la cannelle, spéculoos et mascarpone. Quel régal ! Le tout pour 15 €. La formule complète coûte 19 €. Il n'y a pas à dire, c'est un lancement réussi.

Pratique. Terres de raisin, 29 rue Guillaume-le-Conquérant. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 16h. Afterwork les jeudis et vendredis de 18h à 21h. Tél. 09 81 63 90 03.