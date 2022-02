Caen. Un enfant recherché pour tourner dans un film

Des figurants enfants sont recherchés pour un film qui sera tourné à Caen au printemps. Ce film, Un métier sérieux, est un long-métrage de Thomas Lilti, le réalisateur de Première Année et Hippocrate, des films axés sur la médecine.

Pour le tournage un garçon de 6-7 ans est recherché, afin de jouer le petit garçon d'un des rôles. Cela durera deux jours entre le 14 et le 22 avril, pour 150 € brut par jour de tournage. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail en mentionnant dans l'objet du mail la silhouette de l'enfant, le nom/prénom de l'enfant et son âge. Il faudra penser à envoyer une photo-portrait ainsi qu'une photo en entier et le numéro et mail des parents.

Pour vous inscrire c'est juste ici.