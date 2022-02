Pays de Caux. Agrandissement pour le terminal de Radicatel

HAROPA (les ports du Havre, de Rouen et de Paris) va agrandir le terminal de Radicatel, à Saint-Jean-de-Folleville. Installé sur la Seine, il traite actuellement plusieurs types de trafics : une ligne conteneurs régulière, un poste fluvial dédié au transport des déchets du Havre et de Caux Seine Agglo, du fret fluvial et le déchargement de marchandises lourdes (dernièrement des transformateurs EDF et des éoliennes). Le quai arrive à saturation et HAROPA souhaite rajouter un poste à quai qui sera certainement dédié à la ligne conteneurs régulière. Il sera créé dans l'alignement du quai existant, long actuellement de 415 mètres. L'agrandissement permettra une exploitation sur 640 mètres de quai. L'objectif est de développer l'attractivité de ce terminal pour faire du shortsea (transport maritime à courte distance), en accueillant des lignes européennes.

Les travaux vont débuter au troisième trimestre de cette année et se poursuivre en 2023. Ils se feront sans interrompre l'activité.

Le coût du chantier s'élève à environ 17 millions d'euros, financés par HAROPA et l'État (une subvention européenne a été demandée).