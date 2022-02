HAROPA. Le port retrouve des couleurs

2021 aura été une année charnière pour HAROPA, qui a officialisé sa fusion en juin. Les trois ports du Havre, de Rouen (Seine-Maritime) et de Paris ne font plus qu'un. Après l'année 2020 marquée par la crise sanitaire et les confinements, 2021 permet à HAROPA de retrouver des couleurs.

L'année passée, le trafic maritime affiche une progression de 12 % avec 83,6 millions de tonnes traitées (le résultat reste en baisse par rapport à 2019 et ses 89,9 millions de tonnes). Pour la première fois de leur histoire, les ports de l'axe Seine dépassent le cap symbolique des trois millions de conteneurs, avec une croissance de 28 %. Les vracs liquides terminent en hausse de 6 % grâce à la reprise des raffineries qui ont importé du pétrole brut. Les vracs solides fléchissent de 4 % par rapport à une année 2020 marquée par une campagne céréalière exceptionnelle. Les céréales affichent une baisse de 13 %. Le roulier est en hausse de 14 % (294 000 véhicules) et retrouve un niveau proche de l'avant crise. Enfin, les croisières terminent positivement, avec 49 escales et 45 500 passagers.

Côté investissements, HAROPA a consacré 197 millions d'euros en 2021 pour sa modernisation. Ce sera 256 millions en 2022.

La priorité reste le report modal (transport par train). En 2021, le terminal multimodal du Havre a traité 84 000 conteneurs. C'est un record depuis 2015, même si le chiffre reste faible.