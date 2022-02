Bonne table dans l'Orne. Des produits frais à la taverne Au Normandy

D'abord, il y a forcément le cadre, au pied de la cathédrale. Le bâtiment ancien a été totalement reconstruit après un incendie en 2013. À l'intérieur, de hauts murs, de la pierre, d'énormes poutres au plafond. Je viens déjeuner entre deux interviews, je dispose d'assez peu de temps, je choisis le plat du jour : steak poêlé de tartare. Le dessert sera aussi celui du jour : marbré au Milka. Le repas arrosé d'une bière d'abbaye et suivi d'un café. Le tout pour 15,50 €. Le service est rapide et discret.

Carrossier, mécanicien, rôtisseur !

Au départ, rien ne prédisposait Sébastien Lecervoisier à ce métier. Il a été lauréat bas-normand en mécanique ! Mais il a croisé des rôtisseurs et il a pris le virus, il a fait les marchés durant quelques années. Jusqu'à ce qu'en 2004, après une discussion avec l'ancien propriétaire autour d'un repas et sans un sou en poche, il reprenne le Normandy ! Il n'a alors pas le choix, "il faut que ça marche". C'est ce dynamisme qui le caractérise encore aujourd'hui : l'établissement est ouvert sept jours sur sept, la carte de la taverne fait huit pages avec cent trente choix possibles et des codes couleurs pour signaler les allergènes. "C'est ma Bible", sourit Sébastien, qui promet que la nouvelle carte à sortir en avril sera "un peu plus réduite", mais avec des nouveautés, comme les burgers dont celui au camembert. Mais aussi celui au foie gras, "fait maison", précise Sébastien, qui va également chercher lui-même ses coquilles Saint-Jacques à Grandcamp-Maisy (Calvados).

Uniquement des produits frais

Ici, tout est bon et généreux, on ne sert que des produits frais, et hors saison, les rares surgelés sont signalés sur la carte. La viande est bien sûr de race normande. Une nouvelle suggestion est proposée chaque vendredi, servie la semaine suivante. Dix salariés sont en cuisine et au service, avec, au moindre rayon de soleil, une terrasse à l'arrière de l'établissement.

Pratique. Au Normandy. 20, place du Gl de Gaulle, 61500 Sées. 02 33 27 80 67.