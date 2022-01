Orne. Ouverture du procès du meurtrier présumé d'Audrey Coignard

Le procès devant les assises du féminicide en septembre 2019 à Saint-Ouen d'Audrey Coignard, s'ouvre mardi 1er février au Palais de justice de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le corps de la jeune femme âgée de 27 ans avait été retrouvé dans sa chambre, lardé de quatorze coups de couteau. Audrey était originaire de Messei, près de Flers (Orne). Étudiante en médecine à Caen (Calvados), puis interne en pédiatrie à l'hôpital de Bondy (Seine-Saint-Denis), elle était notamment bénévole auprès des migrants à Ouistreham (Calvados). "Toujours souriante, Audrey était pleine d'audace et de créativité, déterminée et courageuse. Le féminicide d'Audrey nous a sidérées autant que révoltées. Et nos luttes, pour les idéaux qu'elle incarnait, s'en trouvent renforcées" expliquent Anissa, Émilie et Métilde, trois de ses amies. Elles rappellent que 152 féminicides ont été commis en France en 2019, 90 en 2020. 113 en 2021. Et déjà 10 en 2022. Son ex-compagnon était connu des services de police, pour violences. Le verdict est attendu vendredi 4 février.