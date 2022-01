Normandie. Les tarifs des autoroutes à la hausse au 1er février

C'est l'une des conséquences de l'inflation. À chaque 1er février, les nouveaux tarifs autoroutiers sont publiés. Et les augmentations sont notables en 2022, avec notamment 10 centimes de plus sur la traversée du pont de Normandie. Ces augmentations sont de 1,91 % en moyenne pour les autoroutes Sanef et 2,12 % pour les autoroutes SAPN, ce qui reste inférieur à l'inflation de référence, à 2,57 % en octobre 2021, précise le groupe.

Ainsi, pour les véhicules légers des particuliers, comptez sur 6,80 € pour un Mantes-Rouen sur l'A 13 au lieu de 6,60 €, et 12,60 € pour Mantes-Deauville contre 12,20 € auparavant. Le trajet Rouen-Caen sur l'A 13 augmente également de 20 centimes, passant à 9,50 €.

3,60 € pour 18 km sur l'A 150

Sur l'A 29 entre Le Havre et Yvetot Est, le trajet gagne 10 centimes et passe à 5,30 €. Le trajet Le Havre-Saint-Saëns sur la même autoroute passe de 8,50 € à 8,70 €.

Le groupe Albea, qui gère les 18 km d'autoroute entre Barentin et Écalles-Alix augmente également ses tarifs. Le péage prend 10 centimes et passe de 3,50 € à 3,60 €.