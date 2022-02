Habitat. Quelles sont les étapes pour rénover une maison ?

Pour certaines familles, c'est le projet d'une vie : acheter une vieille bâtisse pour laquelle elles ont eu un coup de cœur et se lancer dans des travaux de restauration afin de la mettre à leur goût. Mais comme à chaque entreprise, il faut avoir en tête quelques étapes pour que la réalisation se passe bien. Évidemment, tout dépend du type de rénovation, cela peut aller de la simple remise au goût du jour à la transformation globale, mais si la rénovation s'annonce assez conséquente, voici quelques conseils.

Analyser la structure

Avant tout chose, et notamment si la maison est assez vieille, "il faut regarder si la structure est saine, s'il n'y a pas d'humidité", précise Arnaud Lefrançois, de RL aménagement, entreprise basée à Argences et spécialisée dans les plateries, menuiseries et l'isolation. En effet, si les charpentes ne sont pas saines, des entreprises spécialisée peuvent enlever l'humidité "avec des injections dans les murs par exemple".

Pour le professionnel, c'est la première chose à faire. Pour cela, Arnaud Lefrançois conseille de faire appel à un bureau d'études spécialisé "dans tout ce qui est humidité, champignons, etc."

Pose des fenêtres et isolation

Une fois la structure prête, Arnaud Lefrançois conseille de commencer par la pose des fenêtres, si certaines sont à changer par exemple. Il faut également faire l'isolation à ce moment-là. "Pour l'isolation, on commence toujours par le haut, la toiture, les plafonds."

Carrelage et peinture

Vient ensuite l'aménagement d'intérieur, avec la pose du réseau électrique notamment. C'est à ce moment-là que l'on pose également le carrelage, qu'on réalise les peintures et autres finitions.